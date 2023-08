„De ce nu-l loviţi mai tare?” O învăţătoare din India şi-a pus elevii să lovească un copil musulman

O înregistrare video nedatată o surprinde pe Tripta Tyagi, o învăţătoare la o şcoală publică de la Neha, în districtul Muzaffarnagar, în Uttar Pradesh, cerând unor copii să lovească un copil musulman care plângea ”pentru că nu şi-a terminat sarcina şcolară”, citează news.ro.

The Indian teacher who told her students to slap seven year old Mohammad Altamash has said she only did so because she was too disabled to do so herself.

Tripta Tyagi also told the Rajsatta Post that the viral video has been doctored to make her seem Islamophobic.

Police have… pic.twitter.com/uZJRGvH8dR