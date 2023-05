„Broșura morții”. Cum și-ar sfătui Kremlinul soldații să se sinucidă înainte de a fi capturați: „Puneți sub bărbie” | FOTO

Soldaților ruși care se confruntă cu o potențială capturare în Ucraina li se spune să se arunce în aer cu o grenadă atunci când trupele ucrainene se apropie de ei.

Descoperirea sumbră a fost postată pe Twitter de către contul anonim de război Def Mon. Acesta a postat o imagine a unei broșuri găsite în interiorul uniformei unui soldat rus care tocmai se aruncase în aer pe câmpul de luptă.

O înregistrare video arată un soldat rus trăgând cu o armă, fiind, probabil singurul în interiorul unui tranșeu lung.

Apoi își dă seama că o dronă ucraineană l-a văzut și decide să ia problema în propriile mâini.

Nu este clar unde și când a fost făcută înregistrarea, dar un soldat ucrainean care a mers la fața locului după aceea a fotografiat un semn cusut în interiorul uniformei individului acum mort.

"Ești prizonier? Când inamicul se apropie, se scoate grenada și se trage cuiul. Puneți o grenadă sub vesta antiglonț sau sub bărbie. Nu le vom permite ucrainenilor să alimenteze fondul de schimb. Moartea este mai bună decât rușinea", scrie pe acea broșură, potrivit Daily Mail.

