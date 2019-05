„Archie”, prototipul adolescentului american? Ce ar înseamnă prenumele bebelușului regal

Semnificaţia prenumelui pe care îl va purta noul bebeluş regal britanic a stârnit miercuri vâlvă pe reţelele de socializare şi i-a nedumerit pe americani, care îl asociază fie cu una dintre cele două figuri emblematice din cultura populară, fie cu un nume potrivit pentru animalele de companie, notează Reuters.

Subiectul #Archie a devenit cea mai populară temă de discuţie pe Twitter la scurt timp după ce prinţul Harry şi soţia sa, Meghan, o fostă actriţă americană, au anunţat că fiul lor, în vârstă de două zile, va purta numele Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

În timp ce Archie se află printre cele mai populare 20 de prenume de băieţi în Marea Britanie, nu este la fel de utilizat pentru copiii americani.

În Statele Unite, acolo unde s-a născut şi a crescut Meghan Markle, asocierile se îndreaptă către Archie Andrews, prototipul adolescentului american, personajul unui licean care joacă fotbal şi este prieten la cataramă cu Jughead Jones. Eroul a apărut pentru prima dată în seria de benzi desenate ''Archie'', în 1941. Aventurile acestui personaj au fost adaptate pentru televiziune în serialul ''Riverdale''.

"Sunt bebeluşul'', a scris pe pagina sa oficială de Twitter Archie Comics, editorul care realizează seria de benzi desenate, la câteva minute după anunţarea numelui bebeluşului regal.

"#BabySussex a fost botezat Archie. Ar avea mai mult sens dacă ar avea părul roşcat", a scris pe Twitter autoarea canadiană de literatură horror Susie Moloney, referindu-se probabil la părul roşcat al lui Harry, şi adăugând imaginea personajului de benzi desenate.

They named #BabySussex Archie. This will all make more sense if he has red hair. pic.twitter.com/DbEyE66sxT