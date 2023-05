YouTuber-ul Trevor Jacob recunoaște că a prăbușit intenționat un avion pentru vizualizări. VIDEO

În noiembrie 2021, Trevor Jacob a plecat de pe aeroportul din Santa Barbara, California, într-un zbor solo, cu camere montate pe avionul său, luând cu el o parașută și un selfie stick.

Avionul s-a prăbușit în Pădurea Națională Los Padres la 35 de minute după decolare. Trevor Jacob, în ​​vârstă de 29 de ani, a mers pe jos până la locul accidentului și a recuperat imaginile, pe care le-a postat pe YouTube o lună mai târziu. Acesta are peste 2,9 milioane de vizualizări până în prezent.

YouTuber pilot Trevor Jacob who bailed out midair and deliberately sent his plane crashing into the ground to bolster viewing numbers on his channel could be jailed for up to 20 years, US authorities have said. pic.twitter.com/ojWzX2NNym