Surse citate de publicație afirmă că liderul american a aprobat lovitura ca pe un semnal transmis Iranului în contextul tensiunilor legate de posibila blocare a strâmtorii Ormuz. Cu toate acestea, Trump ar fi acum împotriva unor acțiuni similare suplimentare.

Potrivit informațiilor apărute, președintele american ar putea lua totuși în calcul noi atacuri asupra instalațiilor energetice iraniene, în funcție de poziția Teheranului privind reluarea traficului prin această rută maritimă esențială.

Iranul amenință cu represalii dure

După atacul asupra infrastructurii care deservește uriașul zăcământ de gaze South Pars/North Dome, autoritățile iraniene au transmis avertismente ferme către SUA și Israel.

„Vă avertizăm încă o dată că aţi comis o greşeală gravă atacând infrastructurile energetice ale Republicii Islamice şi că răspunsul la acest atac este în curs”, au anunţat Gărzile Revoluţiei, în timp ce mai multe instalaţii petroliere au fost vizate miercuri seara în Golf.

Reprezentanții Islamic Revolutionary Guard Corps au transmis că, în cazul repetării unor astfel de atacuri, riposta va fi mult mai severă și va continua până la distrugerea totală a infrastructurilor energetice ale adversarilor.

„Dacă acest lucru se va repeta, atacurile împotriva infrastructurilor voastre energetice şi a celor ale aliaţilor voştri nu se vor opri până la distrugerea lor totală, iar riposta noastră va fi mult mai severă decât atacurile din această noapte”, a declarat IRGC într-un comunicat difuzat de agenţiile iraniene Irib şi Fars.