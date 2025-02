Von der Leyen, avertisment la mini-summitul UE-NATO de la Paris: „Securitatea Europei se află la un moment de cotitură”

”Tocmai am ajuns la Paris la discuţii cruciale. Securitatea Europei se află la un moment de cotitură. Da, este vorba despre Ucraina, dar ne priveşte şi pe noi. Avem nevoie de o stare de spirit de urgenţă. Avem nevoie de un salt în apărarea noastră şi avem nevoie de ambele acum”, scrie ea.

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) urmează să încerce săptămâna aceasta, la Bruxelles, să crească rapid ajutorul destinat Ucrainei, printr-o cantitate ”minimă” de un milion şi jumătate de obuze de artilerie, declară luni mai mulţi oficiali de rang înalt.

”UE va firniza un ajutor militar suplimentar Ucrainei cât mai curând posibil în 2025”, se arată într-un document de lucru care urmează să fie analizat de către ambasadorii Celor 27, după care AFP scrie că a obţinut o copie.

Însă, în acest document nu este completată suma pe care o reprezintă acest ajutor.



Just arrived in Paris for crucial talks.

Europe’s security is at a turning point.

Yes, it is about Ukraine—but it is also about us.

We need an urgency mindset.

We need a surge in defense.

And we need both of them now.