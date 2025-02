Ministrul de Externe ungar: Lideri europeni prorăzboi şi anti-Trump se întâlnesc la Paris pentru a zădărnici pacea în Ucraina

Potrivit unui comunicat al MAE de la Budapesta, Szijjarto a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută împreună cu omologul său kazah, Murat Nurtleu, că odată cu învestirea preşedintelui american Donald Trump a apărut o realitate complet nouă în politica mondială de care ar beneficia atât Ungaria, cât şi Kazahstanul.

"Vorbim despre două ţări care au susţinut întotdeauna o poziţie propace şi au urmat o strategie politică patriotică, suveranistă", a declarat Szijjarto, care a adăugat că ambele state au adoptat o poziţie în favoarea normalităţii şi au considerat interesul naţional drept cea mai mare prioritate.

Pentru această poziţie, ambele ţări au devenit ţinta atacurilor mainstream-ului liberal internaţional, dar de acum încolo respectul reciproc va servi drept bază pentru relaţiile internaţionale, pentru că noul preşedinte american a "pus capăt resurselor financiare pentru orientarea politică bazată pe intervenţie", a apreciat el.

Szijjarto a declarat că încheierea rapidă a războiului din Ucraina reprezintă un interes comun, deoarece Ungaria şi Kazahstanul au fost grav afectate de război, şi a adăugat că Donald Trump şi politicile sale propace ar putea oferi cea mai bună şansă pentru o astfel de încheiere.

"Prin urmare, salutăm faptul că dialogul ruso-american a fost reluat la cel mai înalt nivel. Am aflat cu bucurie şi uşurare că Donald Trump şi (preşedintele rus) Vladimir Putin au avut o conversaţie lungă. De asemenea, am aflat cu bucurie şi uşurare că, în urma acestor discuţii, cei doi miniştri de Externe, Marco Rubio şi Serghei Lavrov, au discutat, de asemenea, despre relaţiile ruso-americane şi despre oportunităţile viitoare de reglementare în Ucraina", a mai declarat Szijjarto.

Şeful diplomaţiei ungare a susţinut că ţara sa a făcut eforturi similare pentru a menţine canalele de comunicare deschise în ultimii ani, fapt pentru care a fost supusă atacurilor constante din partea Occidentului. "Am fost etichetaţi propagandişti şi spioni ruşi doar pentru că am susţinut o soluţie diplomatică... şi am declarat clar că acest conflict nu poate fi rezolvat pe câmpul de luptă", s-a plâns el.

Până acum, s-a dovedit că Ungaria are dreptate, a insistat ministrul ungar, care şi-a exprimat speranţa că discuţiile ruso-americane vor fi fructuoase şi pacea ar putea reveni în curând în Ucraina.

"Dar vedem că în Europa cei care nu vor pacea sunt în mişcare. Tabăra prorăzboi se organizează în Europa. Se vor întâlni astăzi la Paris. Cei care se întâlnesc la Paris sunt cei care au aruncat constant gaz pe foc. Ţări prorăzboi care au urmat o strategie nechibzuită în ultimii trei ani, ale căror politici au adus pericolul escaladării. În plus, acele ţări şi-au făcut obiceiul să-l dojenească pe Donald Trump în ultimii ani... la Paris, prin urmare, se vor întâlni lideri europeni prorăzboi, anti-Trump, frustraţi, care vor să împiedice încheierea unui acord de pace în Ucraina. Spre deosebire de aceşti lideri, susţinem eforturile lui Donald Trump... şi sprijinim discuţiile americano-ruse şi dorim ca în Ucraina să existe pace", a declarat Szijjarto.

Summitul de urgenţă de la Paris, la care vor participa liderii principalelor ţări europene şi înalţii oficiali ai Uniunii Europene (UE), a fost convocat de preşedintele francez, Emmanuel Macron, ca răspuns la planul lui Trump de a-i marginaliza pe europeni în privinţa negocierii unui eventual proces de pace în Ucraina, notează EFE.

