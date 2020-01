Von der Leyen anticipează discuţii "dure" cu Marea Britanie asupra relaţiei post-Brexit

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că se aşteaptă la discuţii "dure" cu Marea Britanie asupra relaţiei post-Brexit, relatează AFP.

Ea avertizează că va fi imposibil să se ajungă la un acord asupra "tuturor aspectelor" până la sfârşitul lui 2020, actualul termen-limită.

"Vor avea loc discuţii dure, iar fiecare tabără va face tot ce este mai bine pentru ea", a declarat ea într-o conferinţă în faţa studenţilor la London School of Economics (LSE).

Şefa executivului european urmează să se întâlnească în cursul după-amiezii de miercuri la Downing Street cu premierul britanic Boris Johnson pentru a discuta despre negocierile privind relaţia dintre Bruxelles şi Londra după ieşirea Marii Britanii din UE, prevăzută la 31 ianuarie.

Boris Johnson exclude din start orice prelungire după 31 decembrie 2020 a perioadei de tranziţie prevăzută pentru aceste negocieri.

"Fără o prelungire a perioadei de tranziţie" care trebuie să demareze începând cu data oficială a Brexit-ului la 31 ianuarie, "nu puteţi să vă aşteptaţi să se ajungă la un acord asupra tuturor aspectelor noului parteneriat", a avertizat preşedinta Comisiei Europene, potrivit Agerpres.

"Trebuie să stabilim priorităţi", a adăugat ea, dând asigurări în acelaşi timp că UE este "pregătită să discute zi şi noapte" şi declarându-se "optimistă".

"Lucrăm pentru găsirea de soluţii care să protejeze integritatea UE, a pieţei sale comune şi a uniunii sale vamale. Nu poate exista niciun compromis asupra acestui punct", a mai spus Ursula von der Leyen.

Uniunea Europeană este dispusă "să conceapă un nou parteneriat cu zero tarife vamale, zero cote, zero dumping", a adăugat ea, în faţa voinţei lui Boris Johnson de a nu se alinia la regulile europene.

"Adevărul este că parteneriatul nostru nu poate fi şi nu va mai fi acelaşi ca înainte. Şi nu va mai fi atât de strâns pe cât a fost", a constatat ea.

Acest parteneriat va trebui să însemne mai mult decât comerţ şi "să cuprindă tot, de la acţiunea climatică la protecţia datelor, de la pescuit la energie, de la transporturi la spaţiu, de la servicii financiare la securitate", a adăugat şefa CE.

"Când va veni 1 februarie, UE şi Regatul Unit vor rămâne cei mai buni prieteni şi cei mai buni parteneri. Legăturile între noi sunt indestructibile", a mai spus ea.

Potrivit ei, referendumul din 2016 la care 52% dintre britanici au votat în favoarea ieşirii din UE a întărit "unitatea şi credinţa în Europa ca un bun comun", deoarece "individual, naţiunile Europei sunt pe cale să devină mai mici şi mai puţin influente la scară mondială".