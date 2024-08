Volodimir Zelenski revendică cucerirea a 74 de localităţi în Rusia, în ofensiva din Kursk. Măsura luată de Putin

”În pofida luptelor dificile şi intense, avansarea forţelor noastre în regiunea Kursk continuă (...). Sunt 74 de localităţi sub controlul Ucrainei”, anunţă pe Telegram Volodimir Zelenski.

Luni, într-o videoconferinţă cu preşeintele rus Vladimir Putin, guvernatorul rus interimar Aleksei Smirnov anunţa că forţele ucrainene ocupau 28 de localităţi în regiunea Kursk.

Începând de la 6 august, Kurskul este teatrul unei incursiuni a armatei ucrainene, care încearcă de doi ani şi jumătate să contracareze invazia Moscovei, care ocupă până la 20% din teritoriul ucrainean, inclusiv Peninsula crimeea, anexată în 2014.

