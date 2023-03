Volodimir Zelenski l-a invitat pe XI Jinping la Kiev. „Suntem pregătiți să-l primim aici”

De la Beijing nu a venit încă un răspuns. Pe de altă parte, livrarea în Ucraina a primelor tancuri Leopard 2 a dezlănțuit mânia Kremlinului. „Germania este din ce în ce mai implicată în acest conflict", a declarat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în Melitopol, după ce orașul a fost bombardat de forțele ucrainene. Zona este controlată de ruși de aproape un an.

Melitopol se află aproximativ 50 de km de centrala nucleară de la Zaporojie. Acolo va merge azi în inspecție directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Rafael Grossi, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică: „Acțiunea militară continuă acolo. De fapt, se intensifică. În jurul centralei nucleare, există un număr tot mai mare de trupe, de vehicule militare și artilerie grea. Centrala nucleară a fost oprită în mod repetat, pierzându-și astfel capacitatea de răcire (a reactoarelor). Așadar, sunt mulți factori foarte îngrijorători care fac ca această uzină, în situația actuală, să reprezinte un mare risc."

Dacă la Moscova, discuțiile dintre președintele Chinei și Vladimir Putin nu au dus la niciun progres în ceea ce privește rezolvarea conflictului din Ucraina, o nouă abordare ar veni de la Kiev.

Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Associated Press, președintele Zelenski i-a făcut o invitație deschisă omologului său de la Beijing.

Volodimir Zelenski: „Vreau să vorbesc cu el. Am avut o interacțiune cu el înaintea acestui război de amploare, dar în tot acest timp, de mai bine de un an, nu am mai vorbit cu el.”

Reporter AP: L-ați invita aici?

Volodimir Zelenski: „O, da! Suntem pregătiți să-l primim aici.”

Unde se dau lupte grele

Vorbind despre bătălia care durează de luni de zile pentru orașul Bahmut, liderul de la Kiev a spus că o înfrângere ucraineană ar stimula efortul de propagandă al Rusiei și l-ar încuraja pe Putin să înainteze mai agresiv în teritoriul vecin.

Situația din Bahmut rămâne „sub control", a anunțat comandantul forțelor terestre ucrainene.

În schimb, se dau lupte grele în mai multe zone din regiunile Donețk și Luhansk, dar pentru moment, forțele Kievului au respins eforturile rușilor de a avansa.

Într-o nouă încercare a Rusiei de a-și arăta puterea nucleară, Kremlinul a anunțat că a început exerciții cu sistemul de rachete balistice intercontinentale Yars. Pentru această operațiune, au fost mobilizați 3.000 de militari, a anunțat ministerul apărării. Manevrele au loc în 3 regiuni rusești, dar Moscova nu a precizat exact care sunt acestea.

Pe de altă parte, armata americană își pilotează, mai nou, dronele de supraveghere mai la sud, deasupra Mării Negre. Pentagonul a făcut această schimbare după ce un avion rusesc a doborât o dronă americană la începutul acestei luni. Dar, potrivit unui înalt oficial militar american, noile rute ale dronelor americane deasupra Mării Negre „limitează în mod cert capacitatea de a colecta informații" legate de războiul din Ucraina.

