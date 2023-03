Xi Jinping l-a invitat pe Vladimir Putin în China anul acesta. Beijingul va continua să prioritizeze relațiile cu Rusia

Deplasarea sa la Moscova răspunde unei 'logici istorice ' a spus Xi, căci 'suntem cele mai mari puteri vecine şi parteneri strategici la toate nivelurile', a adăugat el.

„Ieri (luni), l-am invitat pe preşedintele Putin să vină în China anul acesta, într-un moment convenabil pentru el, căci China va găzdui anul acesta cel de-al treilea forum internaţional în cadrul Iniţiativei Belt and Road” (fostul Drum al Mătăsii), a declarat Xi, potrivit agenţiei oficiale de presă TASS, în cursul unei întâlniri cu premierul rus Mihail Mişustin.

„Premierul Li Qiang va continua să acorde prioritate parteneriatului strategic global între China şi Rusia”, a subliniat preşedintele chinez în cursul acestei întâlniri cu şeful guvernului rus, în cea de-a doua zi a vizitei sale de stat în Rusia, invitându-l de asemenea pe Mişustin să viziteze China "cât mai curând posibil".

