Volodimir Zelenski, după vizita din SUA: Rămânem parteneri strategici. Suntem pregătiţi să semnăm acordul privind mineralele

„Suntem profund recunoscători Statelor Unite pentru tot sprijinul oferit. Îi mulțumesc președintelui Trump, Congresului pentru sprijinul lor bipartizan și poporului american. Ucrainenii au apreciat întotdeauna acest ajutor, mai ales în acești trei ani de invazie la scară largă. Asistența americană a fost vitală pentru supraviețuirea noastră și vreau să recunosc acest lucru. În ciuda dialogului dur, rămânem parteneri strategici. Dar trebuie să fim sinceri și direcți unul cu celălalt pentru a ne înțelege cu adevărat obiectivele comune.”

Volodimir Zelenski a subliniat importanța sprijinului american în atingerea unui acord de pace just:

„Este crucial pentru noi să avem sprijinul președintelui Trump. El dorește să pună capăt războiului, dar nimeni nu își dorește pacea mai mult decât noi, cei care trăim acest război în Ucraina. Este o luptă pentru libertatea și supraviețuirea noastră. Așa cum a spus odată președintele Reagan, ‘Pacea nu înseamnă doar absența războiului’. Vorbim despre o pace justă și durabilă, bazată pe libertate, justiție și drepturile omului. O încetare a focului nu va funcționa cu Putin. Acesta a încălcat armistițiul de 25 de ori în ultimii zece ani. Singura soluție este o pace reală.”

