Vladimir Putin l-a lingușit pe Erdogan în timpul unei video-conferințe. Înainte, l-a întâmpinat cu un aer vioi

Putin i-a făcut vioi cu mâna, în timp ce Erdogan părea obosit, încă afectat de problemele de sănătate.

Liderul de la Kremlin a părut extrem de încântat la vederea președintelui turc. I-a făcut entuziasmat cu mâna și a zâmbit larg. De partea cealaltă, liderul turc, a ridicat ușor mâna în semn de salut și părea că încă se resimte după virusul intestinal care i-a întrerupt campania electorală, dar și un interviu la televiziunea publică.

Putin a continuat cu un mesaj elogiativ la adresa președintelui turc.

Putin and Erdogan held telephone talks. This was Erdogan's first appearance in public after a sharp deterioration in his health.

At some moment there were rumors that Erdogan had a heart attack. Turkish authorities had to urgently deny the rumors, but they did it so clumsily… pic.twitter.com/lb3nCios9y