Momentul în care lui Recep Erdogan i se face rău în direct, iar moderatorul oprește emisiunea

Președintele Turciei este în mijlocul campaniei electorale pentru un nou mandat de președinte. Un „virus intenstinal” i-a dat planurile peste cap și și-a înterupt turneul, iar în timpul interviului la televiziunea publică Erdogan a început să vorbească tot mai rar și mai greu, iar în cele din urmă, cadrul s-a mutat de pe președintele turc pe moderatorul emisiunii care a și anunțat întreruperea interviului.

#Erdogan said that on the advice of doctors he had cancelled today's trip to #Turkish cities as part of the election campaign. The day before, during an interview with Ülke TV, he suddenly felt bad and the broadcast was interrupted, according to SonDakika. pic.twitter.com/LMgMdNF1BV