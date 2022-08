Carnagiu în Iran. Cel puțin 16 persoane au murit în urma unui accident între un camion și un microbuz FOTO

Accidentul a avut loc la Shushtar, oraş din provincia Khuzestan, a precizat televiziunea de stat, potrivit Agerpres.

Drama s-a produs când "o semiremorcă a făcut un viraj şi a lovit un minibus care transporta lucrători sezonieri" agricoli, a informat poliţia locală, citată de agenţia oficială de presă IRNA.

At least 16 people including 10 women were killed and eight others injured on Tuesday after a truck collided with a minibus packed with laborers in Shushtar in southwestern Iran. pic.twitter.com/X863ujCKhN