Violențe lângă Casa Albă. Protestatarii au vrut să dărâme statuia președintelui Jackson

Astfel, pe postament au fost scrise cuvintele 'killer scum' ('ucigaş nenorocit') înainte ca poliţia să intervină, transmite Reuters, potrivit Agerpres..

Înregistrările postate pe social media arată, de asemenea, mai mulţi manifestanţi urcaţi pe monumentul din bronz din Piaţa Lafayette, în cele mai recente tentative de a distruge personajele considerate rasiste sau care au provocat discordie în istoria SUA.

Just steps from the White House in Lafayette Square, protesters threw ropes over a statue of President Andrew Jackson and tried to pull it down. Police officers with riot shields and pepper spray confronted the demonstrators. https://t.co/evmgYAtGod pic.twitter.com/rcES1YbS04

În imagini apar şi poliţişti care îndepărtează manifestanţii şi formează un inel protector în jurul statuii, care a fost ridicată în anul 1852 pe un postament din marmură albă şi îl reprezintă pe Jackson pe un cal cabrat.

Protesters and police actively fighting with each other. Protesters weren’t able to tear down the statue of President Andrew Jackson (police have pushed them back) pic.twitter.com/uXR3FZFjUB

Anterior, au avut loc ciocniri între protestatari şi forţele de ordine pe străzile din apropiere, în cele mai recente demonstraţii contra brutalităţii poliţiei după moartea lui George Floyd, un afro-american care a decedat la 25 mai, la Minneapolis, după ce un poliţist i-a ţinut genunchiul pe gât aproape nouă minute.

The only thing trending about the protest at the White House is that they tried to take down the statue of Andrew Jackson.

THAT‘S NOT THE STORY

Police are assaulting protesters, and Trump has asked the press to leave. THAT’S THE STORY.

