Puhoaiele au avariat și o hidrocentrală. 50 de persoane au fost salvate din mijlocul apelor și cel puțin 5 sunt date dispărute.

Nepalul încearcă să își revină după inundațiile catastrofale care au afectat, în luna august, localitățile de la granița cu Tibetul. 1.400 de oameni au murit atunci.

De data aceasta, torentul de aluviuni a fost mult mai mic și s-a deplasat mai lent. Cauza viiturilor recente este neclară. Specialiștii iau în calcul o avalanșă de gheață sau o alunecare de teren care a blocat temporar cursul râului.