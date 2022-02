VIDEO. Zelenski, mesaj dramatic de pe străzile Kievului: Cu toții suntem aici, apărăm independența noastră, apărăm Ucraina

În timp ce forțele armate ruse se luptă de zor cu cele ucrainene la periferia Kievului, președintele Volodimir Zelenski a ieșit pe străzile capitalei și a transmis un mesaj dramatic.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-ar fi spus liderilor UE că „s-ar putea să fie ultima dată când mă vedeți în viață” în timpul unei înregistrări video.

Zelenski a postat apoi o înregistrare video de la Kiev: „Liderul partidului este aici, șeful oficiului președintelui este aici, premierul este aici. Cu toții suntem aici să aparăm independența noastră, aparăm Ucraina”, a spus președintele Ucrainei.

BREAKING - Ukrainian Pres. Volodymyr Zelensky reportedly tells EU leaders "this might be the last time you see me alive" during video call.

Zelensky then posts video from Kiev, “We're all here, our soldiers are here…defending our independence."

