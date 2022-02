Un soldat ucrainean s-a sacrificat și s-a aruncat în aer, ca să oprească tancurile Rusiei

Totul s-a întâmplat după ce armata Ucrainei a decis să arunce în aer un pod, ca să oprească tancurile rusești.

Din păcate, soldatul care a primit această misiune nu a mai avut timp să fugă, astfel că a aruncat în aer podul și a murit și el.

Acum, este considerat un erou al Ucrainei.

Mesajul Armatei Ucrainei pe Facebook:

”În această zi grea pentru țara noastră, când poporul ucrainean se confruntă cu ocupanții ruși din toate direcțiile, unul dintre cele mai grele locuri de pe harta Ucrainei a fost intersectarea din Crimeea, unde unul dintre primii inamici s-a întâlnit cu un batalion separat.

Ca să oprească înaintarea coloanei de tancuri, s-a luat decizia de a dărâma Podul rutier Geniche. Un inginer din batalionul separat, Skakun Vitali Volodimirovici, a fost chemat pentru a îndeplini această sarcină. Podul a fost minat, dar nu a avut timp să iasă de acolo. Potrivit cuvintelor fraților noștri, Vitali a anunțat că aruncă podul în aer.

A avut loc imediat o explozie. Fratele nostru a fost ucis. Actul său eroic a încetinit semnificativ înaintarea inamicului, permițând unității să se mute și să organizeze apărarea. Comandamentul Corpului Marin va solicita comandamentului superior acordarea distincției de stat marinarului Skakun Vitali Volodimirovici.

Invadatori ruși, să știți, sub picioarele voastre va arde pământul! Vom lupta cât vom trăi! Și cât vom fi în viață ne vom lupta!”

Iată și o fotografie cu podul aruncat în aer, postată pe Twitter:

A bridge blow up near Kiev to stop the advance to Russian armored units onto the capital.#Russia #Ukraine #Moscow pic.twitter.com/DLlL3siBwi