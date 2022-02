VIDEO. Un eurodeputat bulgar a făcut salutul nazist în Parlamentul European

Eurodeputatul bulgar Angel Dzhambazki, din grupul eurosceptic ECR (Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni), a recurs la un gest șocant în timpul unei ședințe a Parlamentului European de la Strasbourg care a avut loc miercuri. Episodul s-a produs în timpul unei dezbateri despre statul de drept din Polonia și Ungaria, relatează Euractiv.

"Nu vă vom permite niciodată să ne spuneți ce să spunem și ce să facem. Trăiască Bulgaria, Ungaria, Orban, Fidesz și Europa statelor naționale", declarase anterior în parlament reprezentantul partidului naționalist bulgar VMRO (Mișcarea Națională Bulgară).

De asemenea, el a calificat pe Twitter drept o "abominație" decizia de miercuri a instanței supreme a UE - Curtea Europeană de Justiție - de a valida un mecanism, contestat de Polonia și Ungaria, care permite blocarea fondurilor către țările în care există încălcări ale statului de drept.

Today's ruling of the #ECJ is an abomination. There is no sane person who thinks that #HU???????? or #PL???????? have no functioning #RuleofLaw. Instead you use it as a whip against the nation states you despise. Long live the nation states of #Europe! pic.twitter.com/eE8ShN5Rwh