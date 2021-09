VIDEO Un avion militar s-a prăbuşit într-o zonă rezidenţială din Texas. Piloţii sunt spitalizaţi

Trei case au fost avariate în suburbia Lake Worth, unde piloţii s-au ejectat înainte ca micul lor avion al US Navy să se prăbuşească în vecinătatea unui colegiu, potrivit AFP.

„Niciun locuitor nu a fost rănit. Ambii piloţi au fost transportaţi de urgenţă la spital”, a declarat presei şeful pompierilor din Lake Worth, Ryan Arthur.

„Acest incident ar fi putut fi mult mai grav ştiind că avionul s-a prăbuşit într-o zonă rezidenţială din Lake Worth”, a adăugat el, precizând că, din fericire, avionul s-a prăbuşit într-o curte din spatele unei locuinţe, evitând orice impact direct asupra unei case.

Comandamentul de antrenament aeronaval american (CNATRA) a explicat că un aparat T-45C Goshawk al Marinei, un avion de antrenament folosit adesea pe portavioane, s-a prăbuşit la aproximativ două mile (trei kilometri) de o bază militară din Fort Worth.

„Pilotul instructor este în stare stabilă. Starea elevului aviator al Marinei nu se cunoaşte, dar este în viaţă şi primeşte tratament”, a scris el pe Twitter.

