Un om de afaceri a murit într-un accident de avion. Alte șase persoane și-au pierdut viața

Una dintre victime este omul de afaceri Celso Silveira Mello Filho, fratele CEO-ului Cosan, unul dintre principalele grupuri de producţie de biocarburanţi din Brazilia, a anunţat compania într-un comunicat.

„Celso Silveira Mello Filho, care era acţionar al grupului, se afla în avionul care s-a prăbuşit în această dimineaţă la Piracicaba (...), la fel ca soţia sa, cei trei copii, pilotul şi copilotul”, a precizat Cosan.

Aparatul bimotor s-a prăbuşit într-o zonă de vegetaţie a unui ansamblu imobiliar din Piracicaba, la circa 150 km de Sao Paulo, şi toţi cei aflaţi în avion au decedat. În imaginile publicate pe Twitter de pompieri se poate vedea o mare pată neagră înconjurată de flăcări la locul impactului, în mijlocul arborilor calcinaţi.

Autorităţile nu au furnizat încă informaţii privind cauzele accidentului, care a avut loc la numai 15 secunde după decolare, potrivit primăriei din Piracicaba. Avionul urma să se deplaseze în statul Para din nord.

Sete pessoas morreram após King Air B200 cair em Piracicaba (SP) na manhã desta terça-feira (14). A aeronave caiu em uma área de mata no bairro Santa Rosa. Em nota, a empresa Raízen confirmou a morte do empresário Celso Silveira Mello Filho e família. pic.twitter.com/UDKlu9RdKx

Celso Silveira Mello Filho era ex-presidente do XV de Piracicaba e acionista da Cosan. Morreu junto da esposa, dos 3 filhos, do piloto e do copiloto.

Nossos sentimentos. https://t.co/yhWIoSgf37