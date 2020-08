VIDEO. Trump ezită să răspundă la înrebarea dacă regretă „toate minciunile” pe care le-a spus în ultimii trei ani

Corespondentul pentru Casa Albă a HuffPo, S.V. Dáte, l-a întrebat pe Trump: „După trei ani și jumătate regretați în vreun fel toate minciunile pe care le-ați spus poporului american despre orice, toată lipsa de onestitate?”

”Pe care cine le-a spus”, a întrebat președintele american iar când reporterul i-a răspuns că se referă la el a trecut repede la o întrebarea din partea unui alt reporter.

