VIDEO șocant. Peste 60 de palestinieni au fost prinși că se ascundeau într-un camion de gunoi, încercând să intre în Israel

Polițiștii i-au scos pe rând din camionul de gunoi, în timp ce din vehicul cădeau resturi.

Imaginile de la fața locului arată că palestinienii erau înghesuiți în camion în condiții foarte rele, îngrămădiți unii peste alții, într-o aglomerație extremă.

Potrivit Ynet News, șoferul, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani din Kafr Qassem, a fost arestat imediat.

Potrivit poliției, „un șofer de camion de gunoi a transportat zeci de imigranți ilegali palestinieni, care fuseseră ascunși în interiorul compactorului de deșeuri. Palestinienii se îndreptau spre diverse orașe din țară, dar o operațiune comună a ofițerilor din districtul Iudeea și Samaria și a Poliției de Frontieră care acționează în zona Ierusalimului a dejucat planul șoferului, iar acesta a fost arestat.”

Poliția a subliniat că șoferul nu deține permis de conducere pentru acest tip de vehicul. El și palestinienii au fost reținuți pentru a fi interogați.

„Este o poveste revoltătoare despre lipsa de respect față de viața omenească”, a transmis poliția israeliană.