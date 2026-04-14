VIDEO șocant. Peste 60 de palestinieni au fost prinși că se ascundeau într-un camion de gunoi, încercând să intre în Israel

Potrivit Ynet News, șoferul, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani din Kafr Qassem, a fost arestat imediat.
Imaginile de la fața locului arată că palestinienii erau înghesuiți în camion în condiții foarte rele, îngrămădiți unii peste alții, într-o aglomerație extremă.
Polițiștii i-au scos pe rând din camionul de gunoi, în timp ce din vehicul cădeau resturi.
Potrivit poliției, „un șofer de camion de gunoi a transportat zeci de imigranți ilegali palestinieni, care fuseseră ascunși în interiorul compactorului de deșeuri. Palestinienii se îndreptau spre diverse orașe din țară, dar o operațiune comună a ofițerilor din districtul Iudeea și Samaria și a Poliției de Frontieră care acționează în zona Ierusalimului a dejucat planul șoferului, iar acesta a fost arestat.”
Poliția a subliniat că șoferul nu deține permis de conducere pentru acest tip de vehicul. El și palestinienii au fost reținuți pentru a fi interogați.
„Este o poveste revoltătoare despre lipsa de respect față de viața omenească”, a transmis poliția israeliană.