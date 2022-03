Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a părăsit reședința oficială pentru a vizita răniții dintr-un spital

După cum se vede în imagini, şeful statului ucrainean, îmbrăcat în haine kaki, acordă medalii soldaţilor şi îşi face selfie-uri la căpătâiul acestora.

„Însănătoşire grabnică. Vă doresc putere. Sunteţi grozavi!", se aude Zelenski spunându-le pacienţilor.

Până acum, fotografiile şi imaginile cu Zelenski l-au arătat pe acesta doar în biroul său sau la reşedinţa oficială. Presa rusă a speculat în repetate rânduri că bărbatul de 44 de ani ar fi părăsit capitala Ucrainei.

