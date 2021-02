VIDEO. Patru copii, aruncați de la etajul 3 de mama lor pentru a-i salva dintr-un incendiu, în Turcia

Incidentul a avut loc miercuri în districtul Bayrampaşa din Istanbul, potrivit sursei citate.

”Am auzit țipete în timp ce eram la muncă și am văzut copiii la fereastră. Noi am adunat o mulțime de pături, Le-au salvat viața, pentru că au sărit pe pături”, a spus un martor pe nume Yalçın Koçak.

Incendiul, în urma căruia șase copii și doi adulți au ajuns la spital, a fost provocat de un scurtcircuit la un panou electric.

Residents of Istanbul's Bayrampaşa district rescued a group of kids who got away from an apartment fire through the window. Adults dropped the children onto stretched-out blankets from the third floor. #Turkey https://t.co/Mw9I1pM5EI pic.twitter.com/t9Io7qg4jx