VIDEO. Momentul în care o clădire se prăbușește în Turcia, la câteva ore după cutremurul devastator cu zeci de replici

O filmare publicată pe rețelele de socializare și preluată de mai multe agenții de presă, printre care și Al Jazeera, arată momentul în care clădirea cade brusc, după ce structura de rezistență i-a fost afectată.

În acel moment, strada din fața clădirii era circulată de oameni și mașini. Pe înregistrare se aud zgomote cu câteva momente înainte să se prăbușească, iar oamenii încep să fugă.

A bystander captured the moment a building collapsed in southeastern Turkey following the deadly 7.8-magnitude earthquake ⤵️ pic.twitter.com/NaCONwACVo

This is the moment a building in Türkiye’s Sanliurfa collapsed after a major 7.4-magnitude earthquake struck Türkiye pic.twitter.com/VF4c1Efu9E