Cine a fost aproape de ieșire a reușit să fugă, alți martori s-au ascuns în restaurante sau magazine și au așteptat înspăimântați intervenția forțelor de ordine. Printre aceștia s-a numărat și o familie de români. Atacatorul este un danez de 22 de ani. Anchetatorii nu știu încă ce l-a determinat să comită atacul și spun are avea probleme psihice.

Gloanțele trase de atacator cu o pușcă de calibru mare au stârnit panică în centrul comercial. O româncă de 21 de ani, iubitul ei și sora mai mică, de 6 ani s-au ascuns într-un restaurant de la etajul 3. Imaginile filmate arată zeci de oameni încremeniți de spaimă, ascunși după tejghele. Speriat, un copil și-a astupat urechile cu mâinile.

Româncă: Am auzit că s-a spart o sticlă. Ne-am uitat unul la altul, la o secundă după se aud și împușcături. Prietenul meu a strigat „Băgați-vă sub masă!”. A luat altă masă și ne-a acoperit cum ar veni, pentru că el a înțeles imediat. După care lumea a început să țipe. Farfurii sparte, țipete, copii care plângeau.

Alarma de incendiu îndemna oamenii să părăsească mall-ul. Dar nu știa nimeni ce se întâmplă.

Româncă: Chelnerițele care munceau acolo ne-au zis să intrăm cu toții în bucătărie. Era foarte mult haos, toți plângeau, toți se împingeau, care să intre mai repede. Nici poliția nu știa exact ce se întâmplă. Mi-au zis doar să rămânem acolo. O aveam pe sora mai mică și de ea mi-a fost cel mai frică.

Afară mai multe familii așteptau îngrozite. Printre ele și părinții celor două romance.

Tatăl tinerelor: Prima dată i-au scos chiar pe ei din restaurant, pe o scară de incendiu, prin spate. Și i-au scos afară. Individul nu era prins când au intrat polițiștii să evacueze lumea.

Înăuntru încă mai erau o mulțime de persoane.

Tânără: Nu știam ce să facem, așa că am fugit. Am alergat până pe acoperiș și am rămas blocați acolo o vreme. Tot mai mulți oamenii intrau în panică, plângeau.

Martor: După ce am auzit primele împușcături, am văzut o mulțime de oameni năpustindu-se în restaurant. Am baricadat ușile. Unul dintre colegii mei a încercat sa ajute o fată împușcată, din păcate a murit. Fusese împușcată de 6-7 ori.

Atacatorul, un danez în vârstă de 22 de ani a fost filmat în timp ce mergea calm prin clădire. Anchetatorii spun că și-a ales victimele la întâmplare.

Inspector poliția din Copenhaga: Nimic din anchetă, din documentele pe care le-am cercetat, probele găsite sau declarațiile martorilor nu indică un act terorist.

Individul a ucis trei persoane: un bărbat de 47 de ani, cetățean rus rezident în Danemarca și doi adolescenți danezi, un băiat și o fată, ambii în vârstă de 17 ani. Pe alți patru oameni i-a rănit. Doi dintre ei, suedezi, sunt internați în stare gravă.