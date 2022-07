Sunetul împuşcăturilor a stârnit o panică necontrolată printre sutele de oameni aflaţi, duminică seară, în centrul comercial Fields, situat aproape de periferia capitalei daneze. Erau mai mulţi oameni decât într-o seară de duminică obişnuită, mai ales că într-o arenă din apropiere urma un concert al solistului britanic Harry Styles.

Unii oameni au început să alerge haotic în căutarea ieşirilor din centrul comercial. Alţii s-au ascuns prin magazine şi restaurante.

“În clădire au fost raportate împușcături, vă rugăm părăsiți zona imediat, prin cea mai aproapiată ieșire”, au transmis reprezentanții cetrului comercial.

Un român care tocmai fusese la cumpărături în centrul comercial s-a întors îngrozit când fiica lui mai mare, de 21 de ani, care rămăsese acolo cu sora ei de şase ani și și-a sunat mama înspăimântată să îi spună că în magazin se trage cu arma.

Cetățean român: ”Când am auzit focuri de armă mi s-a făcut pielea găină. Am zis hai să mergem înapoi, hai să vedem cum ajungem înapoi la mall. Când am ajuns noi erau toate străzile închise. Mama vorbea cu fata. O ținea din 2 în 2 minute în telefon.”

Familia a așteptat afară până când polițiștii, împreună cu trupele speciale, au început evacuarea.

Cetățean român: ”Prima dată i-au scos chiar pe ei din restaurant, de la etajul doi, pe o scară de incendiu, prin spate. Și i-au scos afară. După ce au scos afară, au sunat-o pe mama și i-au dat locația unde sunt afară. Eu nu puteam să ajung din zona respectivă. Individul nu era prins când au intrat polițiștii să evacueze lumea. ”

Femeie, martor: “Nu știam ce să facem, așa că am fugit. Oamenii ne îndrumau spre indicatorul de ieșire și am alergat până pe acoperiș și am rămas blocați acolo o vreme. Tot mai mulți oamenii intrau în panică de peste tot. Oamenii plângeau”.

Martor: “După ce am auzit primele împuşcături, am văzut o mulţime de oameni năpustindu-se în restaurant, s-au băgat după tejghea, în camera din spate în care ne schimbăm, peste tot. Am încercat să reducem panica, am baricadat uşile. Unul dintre colegii mei a încercat să ajute o fată împuşcată, din păcate a murit, incasese vreo 6-7 gloanţe”.

Cine sunt victimele

Cele trei persoane care au murit sunt un bărbat de 47 de ani, cetăţean rus rezident în Danemarca, un băiat de 17 ani şi o fată, de aceeaşi vârstă. Alţi doi suedezi şi un al treilea rănit, sunt în stare critică la spital.

Atacatorul a tras cu o puşcă de mari dimensiuni. Urmărea calm oamenii, fără să alerge pe culoare. Unii martori spun că l-au văzut îndreptând ţeava spre cap, ceea ce pune în discuţie starea lui psihică.

Soren Thomassen, inspector la poliția din Copenhaga: “Suspectul, un danez de 22 de ani, avea asupra lui o puşcă şi muniţie, iar capturarea lui a decurs fără probleme, nimic dramatic. Nu dispunem de niciun element care să indice ca individul ar fi vizat o anumită categorie de persoane. Era cunoscut (de poliție – n.red.), dar numai colateral. Nu era luat în evidente pentru nimic special”.

Suspectul a fost arestat şi va fi dus în faţa unui judecător.