Mai multe persoane au fost împuşcate într-un centru comercial din Copenhaga

Importante întăriri ale poliţiei au fost desfăşurate lângă galeria comercială Fields din cartierul Amager, situat între centrul oraşului şi aeroportul capitalei, a precizat poliţia capitalei daneze pe Twitter.



Danish ???????? police say they have received reports of shooting at "Field's" shopping mall in Copenhagen København https://t.co/pPro5RbeKx https://t.co/nBrph5dRd0 https://t.co/tfYXbkDjix https://t.co/OjCl91ILtt https://t.co/fDPP3j09OU

„Suntem la faţa locului, au fost trase focuri de armă şi mai multe persoane au fost împuşcate”, scrie poliţia.

#BREAKING Possible terror attack in #Copenhagen , #Denmark . Man on a shooting rampage inside 'Fields' shopping mall. Several people shot according to Danish police. The 25th of June - #Oslo experienced a islamistic terror attack, connected? https://t.co/CeWUpzumkC pic.twitter.com/17liSKP6a9

Atunci când au fost auzite primele focuri de armă, mai mult de o sută de persoane s-au repezit să iasă din centrul comercial, potrivit unor martori citaţi de mass-media daneze.

BREAKING ???????? : Danish police say they have received reports of shooting at "Field's" shopping mall in Copenhagen.

♦️Man with gun spotted at Fields shopping centre in Copenhagen Denmark pic.twitter.com/wt19UwUGMd