VIDEO Manifestație masivă anti-război la Kiev

La începutul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, conform imaginilor apărute pe Twitter.

March of Unity is starting near Shevchenko Park in Kyiv now. pic.twitter.com/zBBedkqk6t

Un ucrainean a postat şi imagini cu un convoi imens care defila pe străzile Kievului, sub denumirea „Marşul unităţii Ucrainei.”

#KyivNow

Ukrainians do not want war.

But if Russia attacks, we will resist! pic.twitter.com/msSyMp46ZV