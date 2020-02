VIDEO. Lupte cu săbii și pistoale la New Delhi. Sunt 20 de morți și 200 de răniți

Agitatori înarmaţi cu pietre, săbii şi uneori chiar pistoale seamănă de duminică haos şi teroare în zonele periferice cu majoritate musulmană din nord-estul metropolei indiene, la o distanţă de aproximativ 10 km de centru. Numeroşi muncitori migranţi săraci trăiesc acolo.

"189 de persoane au fost spitalizate, dintre care 60 sunt rănite de gloanţe', a adăugat Sunil Kumar, responsabil medical de la spitalul GTB.

GRAPHIC CONTENT: At least 20 people have died in the riots in India’s capital New Delhi over a citizenship law https://t.co/VqWL5YvmxZ pic.twitter.com/GBDqW7iiha

În numeroase incidente relatate de presa indiană, grupuri armate hinduse au atacat locuri şi persoane identificate ca musulmani. Mărturii concordante vorbesc despre bande strigând 'Jai Shri Ram' ('Trăiască zeul Ram'), potrivit Agerpres.

Un drapel hindus, cu imaginea zeului cu chip de maimuţă Hanuman, putea fi văzut miercuri dimineaţă pe o moschee de cartier care a fost incendiată. Înregistrări video filmate cu o zi înainte şi care circulă pe reţelele de socializare, pe care AFP le-a verificat, arată bărbaţi care se urcă în minaret pentru a smulge difuzorul şi a planta steagul sub urale.

Footage of a Hindu nationalist mob attacking a mosque in New Delhi amidst violence against Muslim communities over the last 3 days.

With over 21 people killed, over 250 injured and Muslims now fleeing their homes, police have been criticised for inaction towards violent mobs. pic.twitter.com/kwKNDA0b3F