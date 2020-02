Un soldat din Thailanda a omorât cel puțin 12 oameni și a făcut selfie-uri după masacru

Jakraphanth Thomma şi-a atacat mai întâi superiorul, iar apoi a deschis focul într-o bază militară, la un templu budist şi la un centru comercial, potrivit News.ro.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului thailandez al Apărării, suspectul încă nu a fost prins. El se ascunde la subsolul centrului comercial.

Soldatul a postat mai multe selfie-uri pe rețelele sociale, după ce a comis atacurile.

Imagini cu soldatul sunt disponibile în galeria foto din finalul articolului.

#BREAKING Heavy gunfire heard in the Thai city of Nakhon Ratchasima with reports a soldier has killed ‘many’ people. #NakhonRatchasima pic.twitter.com/OSGZLEu1Ci