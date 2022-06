VIDEO Joe Biden a țopăit pentru a arăta că se simte bine după ce a căzut de pe bicicletă

Președintele Joe Biden a preferat să arate prin fapte că se simte bine după căzătura de pe bicicletă suferită sâmbătă dimineață.

Sâmbătă seara, președintele care va împlini în curând 80 de ani a fost la biserică, iar la ieșire a fost întrebat de cineva din mulțime cum se simte. În locul vorbelor, Biden a zâmbit și a țopăit de câteva ori, spre amuzamentul celor prezenți.

President @JoeBiden departs church Saturday evening and motions that he’s doing fine after falling over on his bike. pic.twitter.com/JwLhSmcXTP