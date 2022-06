Surse: Președintele SUA le-a transmis un mesaj liderilor de la summit-ul B9 de la Cotroceni

Astfel, Biden le-a transmis liderilor Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Cehiei, României, Poloniei, Bulgariei și Ungariei că statele B9 se află ”în prima linie” a răspunsului colectiv al comunității euroatlantice în fața agresiunii neprovocate și nejustificate a Rusiei în Ucraina.

De asemenea, președintele american a întărit angajamentul SUA pentru asigurarea securității statelor B9, ca și a tuturor statelor membre NATO, în fața oricăror acte de agresiune.

Potrivit acestor surse, Biden a transmis că aceste obiective se pot realiza inclusiv prin implementarea unor măsuri robuste de descurajare a amenințărilor la adresa securității statelor aliate din regiune.

Nu în ultimul rând, ca o dovadă a angajamentului de securitate al Statelor Unite, președintele SUA a menționat forțele și echipamentele militare suplimentare dislocate deja în statele din regiune, precum și creșterea intensității exercițiilor comune cu forțele armate aliate din statele de pe flancul estic al NATO.

De altfel, Consiliul Naţional de Securitate al SUA a transmis, vineri, pe Twitter, că SUA se angajează să apere flancul estic al NATO.

”Preşedintele Biden doreşte aliaţilor noştri din cadrul B9 un summit de succes astăzi şi aşteaptă cu nerăbdare să-i întâlnească la Summitul NATO de la Madrid. SUA se angajează să apere flancul estic al NATO, să consolideze securitatea energetică a regiunii şi să conclucreze pentru a sprijini Ucraina”, este mesajul postat pe rețeaua de socializare.

President Biden wishes our Bucharest Nine (B9) Allies a successful summit today and looks forward to seeing them at the NATO Summit in Madrid. The US is committed to defending NATO’s eastern flank, bolstering the region’s energy security, and working together to support Ukraine.