VIDEO. Inundații dezastruoase în mai multe locuri din Turcia. Mii de oameni sunt implicați în operațiunile de salvare

Serviciul meteorologic turc a emis cel mai înalt nivel de alertă pentru şase provincii limitrofe Mării Negre, în timp ce autoritatea pentru gestionarea dezastrelor Afad a avertizat cu privire la riscul producerii de inundaţii în provinciile Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartin şi Sinop.

Potrivit Afad, 2.500 de angajaţi s-au alăturat eforturilor de salvare desfăşurate în regiune, iar zonele cu risc ridicat au fost evacuate.

Climatologul Barbaros Gonencgil a declarat pentru TRT că inundaţiile sunt totodată un rezultat al creşterii temperaturii Mării Negre, care a cauzat precipitaţii mai abundente în această regiune muntoasă şi, în anumite zone, dens populată.

Anul trecut, circa 80 de oameni au murit în urma inundaţiilor înregistrate în zonă.

Watch as strong currents of water and mud engulf the city of Ani Boli in Kastamoni. Turkey

