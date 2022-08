Ucraina a început exercițiile de urgență în caz de dezastru, lângă centrala nucleară din Zaporojie | VIDEO

Situația din Zaporojie a devenit din ce în ce mai tensionantă, iar Kievul și Moscova se acuză reciproc de atacuri în apropierea centralei în ultimele zile și de implicare în ceea ce numesc "terorism nuclear".

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care dorește stabilirea unei zone demilitarizate în jurul centralei pentru a evita o potențială catastrofă, se va întâlni, joi, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu președintele turc Tayyip Erdogan pentru discuții.

În cadrul exercițiilor de urgență, primii respondenți ucraineni au îmbrăcat echipamentul de protecție complet și apoi s-au ocupat de o persoană care pretindea că este o victimă. După ce echipa a efectuat o scanare a radiațiilor, au așezat pacientul pe o targă, l-au acoperit cu o peliculă argintie lucioasă și apoi l-au urcat într-o ambulanță.

Primii respondenți au fost ei înșiși verificați pentru radiații înainte de a fi spălați cu furtunul și de a se debarasa de echipamentul lor. Exercițiile vor fi repetate în zilele următoare, au declarat autoritățile, potrivit Reuters.

What will happen in case of an accident at a #nuclear plant?@EuromaidanPress reports from the Ukrainian emergency and rescue team drills in #Zaporizhzhia, with the Minister of Energy and Minister of Internal Affairs of #Ukraine in attendance.

