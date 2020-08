VIDEO. Imagini incredibile cu efectele exploziei din Beirut. Țara a început să își îngroape morții

Libanul a început să-și îngroape morții, după catastrofa care a lovit în urmă cu trei zile capitala Beirut.

După atâta vreme, încă mai apar imagini incredibile cu efectele exploziei, dar și mărturii teribile ale celor care au asistat neputincioși la dezastrul provocat de unda de șoc.

Cel puţin 137 de morți, 5.000 de răniți, dar și zeci de dispăruți e bilanțul exploziei. Directorul vămilor susţine că a alertat în van, de mai multe ori, în privinţa pericolului reprezentat de cele 2.750 de tone de azotat de amoniu, ținute de 6 ani în port, în condiţii improprii.

16 oficiali ai portului au fost arestați, însă locuitorii orașului, ieșiți să protesteze împotriva guvernului, spun că nu e suficient. Atenţie, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoţional!

Suflul exploziei a lovit din plin o biserică ortodoxă

Acesta este momentul (video) în care suflul exploziei din portul Beirut loveşte în plin o biserică ortodoxă, aflată la mai bine de 6 kilometri de locul deflagraţiei. Uşile şi ferestrele sunt smulse şi proiectate peste bănci, geamurile se sparg.

Din fericire, nimeni nu era în interiorul bisericii, dar zeci de oameni aflaţi în apropiere au fost răniţi. Preoţii au reparat ce au putut în aceeaşi zi, pentru că oamenii să poată veni la biserică să se roage.

În Beirut şi în localităţile din jur, oamenii încep să-şi ducă morţii la groapă. Durerea este fară margini, şi mulţi dau vina pe autorităţi pentru tragedie. Un ofiţer al trupelor de securitate internă a fost înmormântat cu onoruri militare într-un cimitir ortodox.

Sora ofițerului: „Voi sunteţi cei pe care i-a iubit. Noi suntem cei dragi, care l-au pierdut. Cine a mai pierdut pe cineva? Cei de la putere? Cine? Arătaţi-mi unul dintre acei câini care a pierdut pe cineva!”

Mărturiile miresei surprinse de explozie

Imaginile cu o mireasă surprinsă de explozie au făcut înconjurul lumii. Tânăra a povestit jurnaliştilor momentele cumplite prin care a trecut.

Israa Seblani, mireasă: „În acel moment mi-a trecut prin minte un singur lucru: o să mor aici. O să-mi pierd soţul, o să fiu îngropată sub această clădire... Locul acela frumos în care eram, unde oamenii luau masa la restaurant, mergeau la cumpărături şi se plimbau... s-a transformat într-un oraş-fantomă, plin de praf, de sticlă spartă, de oameni care strigau şi sângerau... A fost un coşmar.”

Bebeluși găsiți pe podea în maternități

Spitalele sunt copleșite. Chiar și maternitățile au suferit avarii în momentul exploziei, iar cadrele medicale au găsit bebelușii pe podea.

Dr. Christian Chaccour: „Într-o oră-două, am primit 400 de pacienți. Iar până a doua zi la prânz au fost 800. Rănile au fost, în majoritate, timpane sparte, traume, fracturi, de membre și coaste, tăieturi, unele foarte profunde. În general, traumatisme serioase.”

Anne Sophie, o fetiţă abia născută, luptă pentru viață după ce a făcut hemoragie cerebrală din cauza unui geam care s-a spart și a căzut peste ea în timp ce era alăptată.

Mama: „Suflul exploziei a spulberat totul prin casa, au zburat în toate direcțiile, uitați-vă la mine... Am încercat s-o protejez, dar n-am putut. Are 4 zile...”

Dramă umanitară de proporții

Beirutul trece acum printr-o dramă umanitară de proporții.

Jamal Itani, primar Beirut: „Există temeri că unele clădiri se vor prăbuși, de aceea sunt evaluate de echipe de ingineri, pentru a fi identificate clădirile în pericol de colaps.”

Guvernul a promis o anchetă rapidă și transparentă. Câțiva oficiali ai portului sunt deja în arest la domiciliu. Însă libanezii sunt sceptici.

Printre victime se numără și cetățeni străini, între care arhitectul Jean-Marc Bonfils. Stabilit de mai mulți ani în Liban, Bonfils s-a remarcat prin proiectele de restaurare a clădirilor distruse de război.

De asemenea, cel puțin 24 de francezi sunt răniți, 3 fiind în stare critică. În virtutea vechilor relații dintre Franța și Parisul Orientului, cum a fost supranumit Beirutul, Emmanuel Macron a venit în Liban să vadă cu ochii lui zona devastată.

Macron, președintele Franței: „Pentru că Libanul e Liban, iar Franța e Franța, eram dator să vin aici că să exprim prietenia și fraternitatea țării mele pentru poporul libanez.”

Macron a fost întâmpinat de o mare de oameni, care l-au implorat să le ajute ţara.

Mai multe țări au trimis ajutoare în Liban

Numeroase ţări au și-au oferit imediat ajutorul.

Rusia a trimis în zonă 150 de medici şi alţi specialişti, iar italia - o echipă de pompieri şi experţi specializaţi în amenințări nucleare, biologice și radioactive. Din Turcia şi din alte state au sosit echipamente de prim ajutor.

Dincolo de aceste dovezi de solidaritate, capitala Libanului rămâne un oraş devastat, cu răni care se vor vindeca greu.

Unii locuitori încearcă totuşi să aducă un pic de normalitate în acest coşmar. E cazul unei bătrâne care a ajuns cunoscută în toată lumea după ce a fost filmată cântând la pian, în locuinţa distrusă de suflul exploziei.