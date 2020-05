VIDEO. Hackerii Anonymous intervin în cazul uciderii lui George Floyd cu amenințări dure

Într-un videoclip postat pe o rețea de socializare, cei de la Anonymous solicită acuzarea polițistului care l-a ucis pe George Floyd şi ameninţă că vor expune cazurile de corupţie din poliţie, relatează DailyStar.

De asemenea, hackerii au blocat site-ul Poliţiei din Minneapolis, la câteva momente după ce imaginile au ajuns online.

YouTube keeps deleting this video. They’re censoring nothing but facts pic.twitter.com/9Q8NwbK8Xb