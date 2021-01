VIDEO. Gestul făcut de Melania după ce ea și Donald Trump au aterizat în Florida

Cei doi au sosit la bordul Air Force One, venind de la baza aeriană Andrews, din Maryland. Trump își va începe post-președinția la clubul său Mar-a-Lago.

De-a lungul şoselei care duce de la West Pam Beach, unde se află aeroportul, şi până la Mar-a-Lago, reşedinţa familiei Trump, sute de susţinători ai lui fostului președinte american s-au adunat pentru a-i ura bun venit, cu steaguri, pancarde, tricouri şi şepci în culorile drapelului american, potrivit Agerpres.

Cuplul a ieșit din avionul prezidențial cu aproximativ o oră înainte de începerea inaugurării președintelui ales, Joe Biden. După ce au coborât din aeronavă, Donald Trump s-a oprit pentru câteva momente pentru a le face cu mâna jurnaliștilor prezenți, însă Melania nu a schițat niciun gest că ar vrea să rămână la poză alături de soțul ei și și-a continuat drumul către mașină.

Melania is totally done. She already quit posing.

