Imagini virale cu o presupusă dublură a Melaniei Trump

Hashtag-ul #FakeMelania a început să fie în tendințe pe Twitter în acest weekend, după ce a apărut o imagine cu Melania Trump îmbarcându-se în Marine One pe peluza sudică a Casei Albe, pentru a participa la dezbaterea prezidențială din Nashville.

În imagine, Prima Doamnă poartă ochelari de soare, însă pe internet sunt foarte mulți care spun că zâmbetul și dinții ei arătau diferit.

Which Melania body double was most convincing? #FakeMelania pic.twitter.com/oOCCRKsbdQ

Această teorie nu este nouă. De câțiva ani se tot speculează că Trump „angajează” o dublă care să o înlocuiască pe soția lui atunci când aceasta nu vrea să-l însoțească în deplasări.

În trecut, oamenii au indicat imagini din care ar fi rezultat că înălțimea Melaniei Trump era diferită, dar și alte detalii fizionomice. Donald Trump a spus că această teorie este un fake news, dar asta nu a oprit speculațiile.

Regizorul Zack Bornstein a comentat cu hashtag-ul „Fake Melania”: „Singurul lucru care o să îmi lipsească la această administrație este schimbul de Melanii”.

Can we have a serious discussion about #FakeMelania pic.twitter.com/dajeseb8Hr