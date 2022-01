VIDEO Florida, lovită de temperaturi neobișnuit de reci. Iguanele nu mai rezistă și cad din copaci

În sudul Floridei, temperaturile au atins și minus 4 grade, potrivit Serviciului Naţional de Meteorologie.

I think the iguanas are fed up with this cold in Florida. Near freezing temperatures led to many falling right out of the trees they call home, this morning.

???? Cathy Butler

???? Dreher Park pic.twitter.com/usSk6vXNQu