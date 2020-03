VIDEO. Fată de 15 ani bătută cu bestialitate și lăsată inconștientă de un grup de băieți

Tânăra a fost dusă la spital, în stare stabilă și a fost eliberată de medici câteva ore mai târziu.

Camerele de supraveghere au surprins momentul atacului, ce a avut loc joi, pe o stradă din cartierul Brooklyn. În imagini se vede cum un grup de cel puțin 10 băieți aleargă după tânără, iar unul dintre ei o prinde din urmă și o trântește pe trotuar. Imediat ajung și ceilalți băieți din grup, care o înconjoară pe adolescenta de 15 ani aflată la pământ și încep să o lovească cu picioarele, într-un atac extrem de brutal.

Unul din șefii poliției din Brooklyn a publicat înregistrarea pe Twitter.

„Revoltător: acestea sunt imaginile în care o fată de 15 ani este atacată cu brutalitate de un grup de elevi. Un tânăr îi ia încălțările din picioarele victimei sale inconștiente. Fata este în spital, unde se recuperează. Nu putem permite un astfel de comportament în comunitatea noastră”, a scris comandantul Jeffrey Maddrey pe Twitter.

OUTRAGE:this is sickening video of a 15 year old girl viciously attacked by a group of school children. One young man takes the sneakers right off the unconscious victim’s feet. The teenager is in the hospital recovering. We CAN NOT allow this behavior in our community. #Speakup pic.twitter.com/VLLb91fDOM