Reporter, atacat și bătut cu brutalitate de localnici, în Grecia. Ce se întâmplă cu refugiații

Potrivit autorităților, oamenii l-au bătut pe jurnalist și a oprit mai mulți migranți să coboare de pe o barcă în insula Lesbos, scrie independent.co.uk.

Mai multe imagini care au fost surprinse la locul incidentului arată cum un grup de bărbați îl lovesc pe reporter.

„Camerele mele au fost aruncate în apă. Am fost bătut foarte rău. A durat ceva. Sunt relativ ok. Refugiații încă sunt pe barcă și se aruncă în ei cu sticle de plastic”, a povestit corespondentul.

O asociație de presă din Grecia a precizat că un grup de pe insula Lesbos a inițiat acțiuni împotriva jurnaliștilor care acopereau valul de refugiați și migranți din Turcia.

„Cel puțin doi colegi au fost atacați și sunt răniți grav, iar echipamentele sunt distruse”, a mai adăugat un reprezentant al agenției.

I was attacked by fascists as locals try to push a boat of refugees that was in distress earlier away from the port of Thermi on #Lesvos. I am (kinda) ok, don’t worry - the refugees though are still sitting in the boat. Plastic bottles are thrown at them. #Europe2020 pic.twitter.com/BE00gc9pXB