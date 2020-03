VIDEO. Bătaie generală în parlamentul Turciei, după ce un deputat l-a criticat pe Erdogan

Zeci de parlamentari au luat parte la încăierare. Unii s-au urcat pe birouri sau au lovit cu pumnii colegi, în timp ce alţii au încercat să oprească bătaia, conform unei înregistrări video cu incidentul.

I don’t have much to add about the mass brawl in Turkish Parliament (because it is super embarrassing) but:

Every time there’s a politicofight in Turkey, someone climbs onto a table and then does an aerial clothesline into the crowd (0:27).

Classic move. pic.twitter.com/BLBY4nxNKN