În cadrul unei emisiuni realizată de Vladimir Solovyov, un proeminent propagandist rus și aliat fidel al președintelui rus Vladimir Putin, a fost invitat, ca de obicei, un alt propagandist rus, Dmitri Evstafiev, profesor la Școala de Economie din Moscova.

Acesta a declarat - potrivit unei înregistrări video care a fost publicată pe X - că Rusia nu ar trebui să bombardeze Polonia, ci România, pentru că ”românii au devenit tot mai aroganți”.

”Bombardarea este necesară. Oricum, încep să fiu tot mai mult de acord cu Vladimir Rudolfovich (Solovyov). Nu aș bombarda Polonia chiar acum. Încă nu am negociat cu ei. În schimb, i-aș lovi pe români. Dar știți de ce? Au devenit tot mai aroganți. Este clar că românii au început să fie aroganți. Așa că i-aș pune pe români, în locul lor (al polonezilor, n. red.). Gaza este bombardată în prezent. Spre deosebire de Gaza, aș lovi cu atenție câteva baze militare românești prin care sunt trimise ajutoare militare, muniție și toate celelalte.” - a spus Evstafiev.

Solovyov's guest, Russian political scientist/propagandist Evstafiev, said that he’d bomb Romania. He also wants to bomb Poland, but later.

