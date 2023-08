Iohannis, după noile atacuri lansate de ruși lângă România: „Sunt crime de război”

"Atacurile continue ale Rusiei împotriva infrastructurii civile ucrainene de pe Dunăre, în apropierea României, sunt inacceptabile. Acestea sunt crime de război şi continuă să afecteze capacitatea Ucrainei de a-şi trimite produsele alimentare către cei care au nevoie, în lume", a scris şeful statului pe platforma de socializare.

Russia's continued attacks against the Ukrainian???????? civilian infrastructure on #Danube, in the proximity of Romania????????, are unacceptable. These are war crimes and they further affect UA's capacity to transfer their food products towards those in need in the world.