VIDEO. Cum arată uraganul Laura, care amenință coastele SUA. A crescut la categoria a treia

Uraganul vine cu o creştere a nivelului apelor potenţial ''catastrofală'', a anunţat Centrul Naţional pentru Urgane (NHC) din Statele Unite, citat de AFP.

Laura urmează să crească în intensitate până la nivelul de uragan de categoria a 4-a (pe o scară de cinci) pe măsură ce se apropie miercuri de coastele de sud-vest ale statului Louisiana şi de o parte din Texas, potrivit meteorologilor. NHC a avertizat asupra posibilităţii producerii unor viituri în aceste state.

Uraganul Laura ameninţă, de asemenea, marile rafinării din Lake Charles, în Louisiana şi Beaumont/Port Arthur, în Texas, situate în apropiere de coaste.

"Aveţi doar câteva ore pentru a vă pregăti şi evacua", a avertizat pe Twitter guvernatorul din Louisiana, John Bel Edwards, al cărui stat a fost afectat de Katrina, uragan de categoria a 5-a, cel mai puternic, ce a condus la inundarea a 80% din oraşul New Orleans şi a provocat o mie de decese, cu 15 ani în urmă, în august 2005.

"Oriunde vă aflaţi la prânz, acela este locul în care va trebui să înfruntaţi furtuna", a scris el.

Furtuna tropicală Laura s-a transformat marţi în uragan în Golful Mexic.

NHC, cu sediul la Miami, a avertizat marţi în legătură cu unele creşteri bruşte ale nivelului apelor şi inundaţii în anumite zone din Texas, Louisiana şi Arkansas.

Furtuna a provocat ploi abundente şi inundaţii grave în Haiti şi Republica Dominicană, unde au murit cel puţin 25 de persoane. În Cuba, furtuna Laura a provocat pagube materiale.

Sezonul uraganelor în Atlantic, care durează oficial de la 1 iunie până la 30 noiembrie, se anunţă a fi deosebit de intens în acest an, NHC anunţând că se aşteaptă la 25 de depresiuni tropicale.

