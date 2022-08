VIDEO Cel puţin un mort, 121 de răniţi şi 17 dispăruţi într-un incendiu la un depozit de petrol din Cuba

1.900 de persoane au fost evacuate din zona situată la periferia Mantanzas, oraş de 140.000 de locuitori la 100 de kilometri est de Havana, de unde s-au văzut nori negri de fum.

Cinci răniţi sunt în stare critică, trei în strare foarte gravă şi 28 serios afectaţi, potrivit unui bilanţ anunţat pe Twitter de preşedinţie. Printre răniţi se află şi ministrul Energiei, Livan Arronte.

Cei 17 dispăruţi sunt pompieri „care se aflau în zona cea mai apropiată de incendiu” când a avut loc o explozie.

Lightning struck a major oil storage tank in Matanzas, Cuba & two tanks have caught fire

This is a big blow to Cuba's energy supply during this hot summer with island-wide blackouts

Biden should lift sanctions NOW so Cuba can recover from this horrible accident #FuerzaMatanzas pic.twitter.com/TFLdEuft6a