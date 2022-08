VIDEO Un pompier chemat la un incendiu din Pennsylvania a descoperit că persoanele moarte sunt copiii lui și alte rude

Echipele de salvare au intervenit vineri dimineaţă foarte devreme într-o casă din Nescopeck, un orăşel din estul statului, iar "10 victime", dintre care "trei minori", au fost "găsite moarte în clădire", a indicat poliţia din Pennsylvania în comunicat, conform Agerpres.

Trei adulţi au reuşit să iasă teferi din incendiu, a adăugat poliţia care nu au oferit nicio explicaţie cu privire la cauzele incendiului care a distrus complet casa.

Imagini din presa americană arată ruinele unei clădiri complet distruse de flăcări, pereţii carbonizaţi.

Cei trei copii, doi băieţi şi o fată, aveau cinci, şase şi şapte ani. Vârstele celorlalte şapte victime sunt între 19 şi 79 de ani.

TEN KILLED IN HOUSE FIRE: A horrific Pennsylvania house fire has killed seven adults and three children. A volunteer firefighter arriving on the scene, discovered the victims were his own family members. @MolaReports reports. https://t.co/NgfK0zETU6 pic.twitter.com/oxzvh5p32Q